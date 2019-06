La Federación Argentina de Ajedrez (FADA) organizó un torneo en las Islas Malvinas y el canciller británico, Jeremy Hunt, desató un inesperado conflicto diplomático al tomar la práctica deportiva como una "provocación".

El Torneo Islas del Sur se realizó entre el 26 y el 28 de marzo en Puerto Argentino e incluyó un encuentro entre dos veteneranos de la Guerra de Malvinas que se enfrentaron en la batalla de Monte Harriet: el coronel mayor del Ejercito Argentino José Jiménez Corbalán y el teniente de la Royal Navy inglesa Marc Villiers Towsend, con triunfo del argentino por 2,5 a 1,5, al cabo de cuatro partidas. Tras la realización del certamen, la Federación Inglesa de Ajedrez (ECF) inició un reclamo, ante la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) que incluyó también a otro torneo celebrado en 2018.

Pero todo derivó en un conflicto diplomático luego de la intervención de Hunt, uno de los candidatos a suceder a la saliente primera ministra Theresa May. El canciller publicó en su cuenta de Twitter un comunicado oficial la federación británica y agregó: "Estamos con la ECF en esto. Las Islas Falklands (sic) son parte del Reino Unido: ¡el estado de esta casilla del tablero no está en cuestión". Al reclamo también se sumaron miembros de la asamblea legislativa de las Malvinas, que tildaron la situación de "profundamente preocupante".

We're with the ECF on this. The Falklands Islands are part of the United Kingdom: the status of this particular square on the board is not in question! https://t.co/n1D12CknpJ