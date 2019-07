Tremendo cruce entre Roberto Piazza y Juan Acosta por la situación económica

Después del revuelo por el cuestionamiento a Juan Carr de Red Solidaria, Juan Acosta reapareció para cruzar en vivo a Roberto Piazza, que contó cómo ve él la crisis económica que atraviesa el país.

Tras contar el difícil momento que pasa su estudio de modas, que casi no vende vestidos y que no tiene margen de ganancia, el diseñador se refirió a cómo se vive con la gestión de Mauricio Macri.

En ese contexto, el actor quiso dar a entender que era una situación suya aislada. "Yo creo que la sensibilidad del artista, Piazza es un artista, siente ciertas cosas", comenzó a aclarar.

"Difiero con relación al Mauricio cheto y todo eso porque yo lo he visto en Punta del Este antes, cuando no se dedicaba a la política. Hoy lo veo muy cerca de gente humilde por todos lados, en Instagram", afirmó el actor.

Y siguió: "Toda esa situación que este Gobierno comenzó a hacer cuando el avión se estrellaba contra el océano, se enderezaron, se puso estable y ahora la gente se queja porque el pollo está frío".

Además, confirmó que la crisis económica es en realidad una crisis personal. "Yo soy macrista, yo apoyo a Macri, a mi me gusta Macri, me defraudó... es el que menos me defraudó", definió.

"De este Gobierno lo que más me gustó es que dejó las plazas maravillosas y la Ciudad está hermosa, pero vení y quedate un año acá, mamita y fijate qué bien la vas a pasar", ironizó el empresario de la moda.

"Este gobierno tengo la sensación que hace, eso no quiere decir que la gente esté bien", aclaró Acosta.

"No, la gente está muy mal", lo cruzó Piazza a lo que Acosta respondió: "Hay gente a la que no le está yendo tan mal".

"No sé quiénes serán pero yo te digo en lo que a mi me compete, la gente que a mi me rodea está hecha pelota. Está hecho pelota el laburante, la modista, la costurera, la bordadora, el alumno que tiene que cobrar la cuota...", explicó Piazza.