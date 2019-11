Un tenso momento se vivió en Radio Con Vos entre Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase mientras discutían sobre la política internacional de la región, luego de que el histórico columnista de Telefé asegurara que "El País ponía a la misma bolsa de populismo a Maduro, Morales, Lula o Cristina".

El ex conductor de Palabras + Palabras - leía un título del diario español que aseguraba que "México enfría las expectativas de Argentina de formar un eje progresista" y resaltaba que "López Obrador pone de manifiesto que la política exterior no es una de sus prioridades en su encuentro con Alberto Fernández".

En ese entonces, Sietecase objetó que los medios europeos siempre utilizan categorías simplistas para hablar sobre los sucesos de América Latina, comentario que descolocó a Tenembaum que, ofendido, enfatizó en que también El País había sido muy malo con Mauricio Macri: "Te veo a la defensiva", le explicó.

"No digo con Macri, mezcla todo, así que no me deja muchísima certeza", respondió Sietecase y agregó: "Leo el diario hace rato, tiene categorías rígidas, todo es populismo". Por último, cerró: "El País tiene una manera de contar América Latina y me sorprende. Categoriza a todos los fenómenos de américa Latina con todo blanco y negro. Para ellos es lo mismo cualquier gobierno popular, y para mí tienen matices. No es un ataque, es una manera de mirar al diario".

