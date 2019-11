Dalma Maradona cruzó a los periodistas de El Trece por hablar de su mamá y dijo que "inventan" noticias

Dalma Maradona cruzó a los periodistas que atacaron a su madre, Claudia Villafañe, a la salida de una audiencia judicial en la que se tenía que enfrentar con Diego Maradona. Ayer, el director técnico de Gimnasia de La Plata publicó un video en el que aseguró que donará toda su herencia y apuntó contra su otra hija Gianinna por un tema de salud.

En Twitter, Dalma disparó: "Lastima no saber el nombre de la persona que hace espectáculos en el noticiero de canal 13 que acaba de decir que mi mamá no fue respetuosa al salir de su audiencia CON MIL MICRÓFONOS ENCIMA! Bueh... Está mujer no vio la nota o solo le copa hablar boludeces?".

La hija del exfutbolista agregó: "Y ni hablar de la pobre piba que mandan para hacer un móvil diciendo una pavada atrás de otra! Entiendo que tengan que rellenar tiempo pero nada de lo que dijo esta chica es cierto, ni siquiera de que se trataba la audiencia! TODO INVENTO Y MENOS MAL QUE SON UN NOTICIERO".

Según publicaron esta semana en el programa Los Ángeles de la Mañana, Diego se mostró en un muy mal estado de salud durante su festejo de cumpleaños, lo que publicó a sus hijas. "El 10" respondió con un video en el que aseguró estar "más vivo que nunca" y remató: "Sigo esperando que me devuelvan todo lo que es mío".

Por Instagram, Dalma publicó: "Lo están matando por dentro sin que él se pueda dar cuenta. No creo en el parámetro de normal, pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen por él, por favor. Gracias“.

El DT del "Lobo" agregó: "Me dolió muchísimo perder con Estudiantes, pero no sé lo que habrá querido decir Gianinna o interpretará, no sé. Yo sé que ahora, mientras uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que le pasa, por lo que estás haciendo. Yo les digo a todos, no les voy a dejar nada. No voy a dar todo lo que corrí en mi vida. Lo voy a donar".

Villafañe optó por responderle al exfutbolista en redes sociales: "Así como tenés huevos para subir un video a tu Instagram hablando de nuestra hija, espero que los tengas mañana para presentarte en el juzgado que hasta ahora nunca lo hiciste".

Esta mañana, Claudia fue ante la Justicia pero no logró arribar a buen puerto con el conflicto por la supuesta compra de un departamento en Miami: "Cómo voy a llegar a un acuerdo si él no se presenta nunca", dijo a la salida de la audiencia y aclaró que le molestó mucho que "hable así de una hija".