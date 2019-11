Tras la reunión con Alberto Fernández, Marcelo Tinelli aseguró que trabajarán juntos contra el hambre

Marcelo Tinelli se refirió a la situación de extrema pobreza en Argentina, aseguró que se trata de una situación que lo entristece y se comprometió a trabajar junto Alberto Fernández para combatirla.

Luego de participar junto a empresarios y dirigentes del primer encuentro del Consejo de "Argentina contra el hambre", encabezado por el presidente electo, el conductor se refirió a la situación que atraviesa el país.

"Los más necesitados necesitan amor y un cuidado, más allá de que no tienen derechos elementales que deberían tener todos los derechos humanos, un techo, un trabajo, educación, salud. Cuando ves eso, te emociona, te mueve y hay que trabajar a fondo para solucionarlo", señaló en una entrevista con Nicolás Wiñazki por TN Central.

El programa social "Argentina contra el hambre" tendrá como objetivo que los argentinos accedan a la canasta básica de alimentos. De acuerdo a las estimaciones del Observatorio de la UCA -que de la mano de Agustín Salvia también estuvo presente en la reunión-, hay 14 millones de pobres en la actualidad en Argentina.

"Lo bueno de este plan es que es un tema que nos atraviesa a todos. Es una preocupación que tenemos todos los argentinos. Hay un 40% de pobreza, gente que tiene mucho hambre y la pasa mal", confirmó Tinelli.

Y profundizó: "Siempre decimos que podemos producir alimentos para millones en el mundo y no puedo creer que haya gente que no pueda llevar un plato a su mesa, me da una tristeza tremenda. El hambre es un crimen, es así, si vueltas".

"No es simplemente acercar un plato de comida, sino que hay un montón de cosas que uno puede hacer para sumar. Hay que ver de qué manera coordinar el trabajo del observatorio con políticas", aseguró.

En la misma línea, explicó: "Hoy me emocioné porque siento que termina la grieta. Esto no es una política de un gobierno, eso es lo que me alegró también, lo dijo el presidente (por Alberto Fernández). Es que es una política de Estado, a los argentinos nos cuesta eso".

Además, remarcó la profundización del hambre en la última gestión y repasó: "la inseguridad alimentaria grave pasó de 6.5% en 2010 a 9.3% hoy, y en total la inseguridad alimentaria pasó de 13% a 23%, eso no puede ser".

Respecto a la situación, sin embargo, afirmó que "no tendría por qué estar enojado con Macri".