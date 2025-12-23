El enviado chino insta a Tailandia y Camboya a reanudar el alto el fuego lo antes posible

FOTO DE ARCHIVO. Personas desplazadas hacen fila para recibir comida en un refugio temporal durante los enfrentamientos entre Tailandia y Camboya a lo largo de una zona fronteriza en disputa, en la provincia de Buriram, Tailandia

La ‍máxima prioridad para Tailandia y Camboya es acordar un alto el fuego y poner fin a los combates ‍lo antes posible, reanudar el ⁠diálogo y resolver pacíficamente sus disputas fronterizas, dijo un enviado especial chino a la región.

En las últimas tres semanas, Tailandia y Camboya se han enzarzado en intercambios diarios de cohetes y artillería a lo largo de sus 817 kilómetros de frontera terrestre, después de que fracasara una tregua mediada en un primer momento por Malasia como país presidente de la ASEAN y el presidente ‌de Estados Unidos, Donald Trump.

Desde entonces, China se ⁠ha unido a los principales diplomáticos ⁠de los 11 miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) para instar a ambos ‍países a ejercer moderación y tomar medidas para detener los combates.

China apoya los esfuerzos de mediación de ⁠la ASEAN y está dispuesta ‌a crear una vez más las condiciones y proporcionar una plataforma para el diálogo y las negociaciones entre ambas partes, dijo el martes el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, que citaba a su enviado especial para Asuntos Asiáticos, Deng Xijun.

Deng ‌viajó recientemente ‌a los dos países y se reunió con sus respectivos primeros ministros y otros altos cargos del Gobierno como parte de la diplomacia itinerante de China.

Tailandia y Camboya han acordado celebrar el miércoles una reunión de responsables ​de defensa con el fin de reanudar el alto el fuego, una medida bien acogida por la ASEAN.

China, que se considera "amiga" y "vecina cercana" tanto de Camboya como de Tailandia, ha intentado facilitar la mediación. Dice que ha estado promoviendo una resolución del conflicto "a su manera", sin referirse al acuerdo de alto el fuego de Trump.

Trump ‍afirmó que el conflicto entre Tailandia y Camboya era una de las ocho guerras que había detenido en todo el mundo, a pesar de que estallaron de nuevo los combates.

"En una región marcada por complejas sensibilidades históricas, pocos actores pueden presumir de tener ​la confianza y la voluntad necesarias para mantener los esfuerzos de mediación como China, cuyo enfoque equilibrado y constructivo proporciona un impulso estable ​para la desescalada de las tensiones, como hizo al ayudar a mediar en la reconciliación entre Irán y Arabia ⁠Saudí el año pasado", escribió el diario estatal China Daily en un editorial el lunes.

Con información de Reuters