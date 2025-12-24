El delantero del Real Madrid Endrick se marcha cedido al Lyon

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - UEFA Champions League - Olympiacos vs Real Madrid - Estadio Georgios Karaiskakis, El Pireo, Grecia - 26 de noviembre de 2025. Endrick del Real Madrid durante el calentamiento antes del partido

‍El joven delantero brasileño del Real Madrid Endrick ha fichado ‍por el ⁠Olympique de Lyon en calidad de cedido hasta el final de la temporada, dijeron ambos clubes el martes, después de que el jugador de 19 años tuviera dificultades para conseguir minutos de juego ‌en el equipo de ⁠LaLiga a las ⁠órdenes de Xabi Alonso.

Endrick llegó al Real Madrid en julio de 2024 ‍procedente del Palmeiras tras cumplir 18 años y ⁠marcó en su debut ‌contra el Real Valladolid tras salir del banquillo a falta de cuatro minutos para el final.

La mayoría de sus ‌apariciones ‌a las órdenes de Carlo Ancelotti la temporada pasada fueron desde el banquillo, pero Endrick marcó siete goles en ​37 partidos, mientras que en esta campaña el brasileño ha hecho dos breves apariciones como suplente y una como titular en la Copa del Rey.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Endrick ha marcado tres ‍goles en sus 14 convocatorias con la selección brasileña, ahora dirigida por Ancelotti, pero no ha sido seleccionado para los amistosos más ​recientes de octubre y noviembre, y espera que su fichaje en la ​Ligue 1 pueda valerle una convocatoria para la Copa Mundial ⁠de 2026.

Con información de Reuters