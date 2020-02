Tras el pago en dos cuotas de la paritaria, gremios docentes descartan paros en la provincia de Buenos Aires

El Secretario General de UDOCBA, Miguel Ángel Díaz, se refirió a la posición del Frente de Unidad Docente Bonaerense sobre la postergación del pago de una deuda del ejecutivo provincial y descartó un paro que evite el comienzo del ciclo lectivo: “Nuestro gremio no está pensando en medidas de fuerza y que no empiecen las clases”. Asimismo destacó: “No estamos pensando en medidas de fuerza y que no empiecen las clases”.

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente explicó: “Hoy estamos cobrando. Vamos a cobrar el 11,7% de aumento este mes”. Asimismo agregó: “El Gobierno tiene una deuda con los docentes que viene de diciembre y quiere pagar en marzo”.

“Mi posición personal es de apoyo a este Gobierno, sé lo difícil de lo que dejó el anterior”, afirmó Díaz. Y destacó que “los trabajadores de la educación no merecemos estos salarios, por eso respeto y admiro compañeros como los camioneros que consiguieron un gran aumento”.

“Le hemos pedido al gobierno provincial una reunión paritaria para enmendar esto lo más pronto posible”, contó. Asimismo puntualizó que “evidentemente el gobierno tiene que hacer equilibrios” y destacó que “este país con deuda se lo debemos a Macri y su mejor alumna, Vidal”.

Por su parte, el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel se refirió a la decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires de postergar el aumento salarial de diciembre: "No nos fue agradable el anuncio de Kicillof pero somos conscientes del estado en que dejaron la Provincia", dijo en Futurock. Y agregó: "Esperamos que el gobernador anuncie lo antes posible la fecha de cobro del remanente del salario docente que postergó".