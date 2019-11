Tras el golpe en Bolivia, Evo Morales y Álvaro García Linera se suman al Grupo Puebla

Tras el golpe de Estado y su posterior exilio a México, Evo Morales y Álvaro García Linera, se sumaron al Grupo de Puebla, que reúne a líderes políticos progresistas de Latinoamérica y Europa. La noticia fue oficializada este miércoles, un día después de que llegaran a México en calidad de asilados políticos tras el ofrecimiento del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las incorporaciones se suman a las del ex presidente de Panamá Martín Torrijos, de la ex candidata presidencial de Perú Verónika Mendoza, y la secretaria ejecutiva de la Cepal, la mexicana Alicia Bárcena. De esta forma, con la llegada de Morales y Torrijos ya son diez los ex presidentes que se suman a la agrupación impulsada por el chileno Marco Enríquez-Ominami, el Presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, y el ex ministro brasileño Aloizio Mercadante.

Los últimos en unirse fueron Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, y su par de Uruguay José "Pepe" Mujica.

Ellos se suman al ex Mandatario de Paraguay Fernando Lugo y los ex presidentes de Colombia, República Dominicana, Ecuador y España, Ernesto Samper, Leonel Fernández, Rafael Correa y José Luis Rodríguez Zapatero, respectivamente.

Por ahora, el movimiento, ya suma 36 líderes progresistas, y celebrará un tercer encuentro internacional en 2020, luego de los realizados en México y Argentina.