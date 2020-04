Le puso fin al misterio. Si bien aseguró que hace diez años reveló en público que es hincha de Boca, 'Toti' Pasman volvió a remarcarlo en diálogo con Diario Olé para que no quede ninguna duda.

"Soy hincha de Boca", manifestó el periodista de Radio La Red. A su vez, agregó: “Mis viejos, mis tíos y mis primos me llevaban a ver a Boca. El otro día, hablando con un dirigente de River, me dijo que nunca lo había negado”.

Por otro lado, Pasman arremetió contra los colegas que se escudan en clubes de ascenso para no revelar su verdadera pasión: “A mí no me va decir que soy hincha de Platense porque vivo a 10 cuadras de la cancha. Primero uno es periodista, después es hincha. Eso está claro. Pero no es que perdés la objetividad o empezás a ver el fútbol distinto”.