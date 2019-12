TN se burló de Julio De Vido y llamó "dieta" a su huelga de hambre

Los conductores de TN Lorena Maciel y Adrián Ventura informaban sobre la decisión de Julio De Vido de comenzar una huelga de hambre por su dramática situación judicial y se burlaron por la medida.

"La huelga de hambre de Julio De Vido, que dice que es un perseguido político. Tampoco le va tan mal a De Vido, porque en algunas va obteniendo el levantamiento de algunas preventivas. Pero no quiere que se olviden de él", arrancó Ventura, en tono irónico.

Maciel no dudó en sumarse a la broma y añadió que "no es fácil una huelga de hambre". Allí, el periodista macrista intentó subestimar a De Vido y dijo que "la huelga de hambre para ser huelga de hambre no tenes ni que tomar liquido. Porque si vos no comes pero tomás liquido no lo es".

"¿Qué es entonces? ¿Una dieta? ¿Una dieta líquida?", cerró la periodista.