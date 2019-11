Tiene 81 años y se tatuó a Cristina Kirchner: "la quiero toda la vida"

Una mujer de 81 años se hizo un tatuaje con las iniciales del nombre de la vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner. En Avellaneda, la vecina contó que le gusta mucho la política y afirmó que se atrevió a hacerse el tatuaje por la recomendación de un nieto postizo.

"Me hice un tatuaje de Cristina porque la quiero toda la vida. En otro momento no tuve valor. Un amiguito, que puede ser mi nieto postizo, me dijo que me acompañaba y lo hice", recordó la mujer al canal de noticias C5N, donde también contó que se lo hizo hace dos meses.

"Cristina nos cambió la vida a todos, nos cambió la conciencia. Nos hacía falta que alguien apareciera y hablara con esa claridad, con esa sabiduría. De Perón para acá no recuerdo a nadie que hablara como ella", sostuvo.

"Lleva una presencia que dice cosas, su forma de plantarse", dijo.

La mujer afirmó que Cristina "es una mina fuera de serie" y recomendó que el pueblo argentino "la tiene que aprovechar, porque alguien así aparece en la política en muchos años".

La semana pasada se conoció que la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, se hizo un tatuaje con la imagen del ex presidente Néstor Kirchner.