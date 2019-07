Susana Giménez salió a apoyar la reelección de Macri: “Sería bueno para el país”

La conductora macrista Susana Giménez ratificó su apoyo al presidente Mauricio Macri y su posible reelección aunque reconoció la mala situación que atraviesa el país por las políticas económicas de Cambiemos.

En la la gala de La Fundación Zaldivar que se llevó a cabo en el hotel Alvear, la presentadora habló con los medios. "¿Cómo ves la vida hoy en la Argentina? ¿Difícil?", le preguntó un cronista. En tono irónico, respondió: "¿Qué querés que te diga?".

Cuando le consultaron sobre si alentaría a la gente a votar por Macri en las próximas elecciones, Susana Giménez confirmó su respaldo: "Yo no me quiero meter mucho en la política, pero me parece que sí. Sería bueno para el país".

"¿Pensás que va a ser reelecto Macri?", le retrucó el periodista y la conductora aseveró: "Y… sí. No sé qué otra opción tenemos".

Luego le preguntaron sobre la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández y de forma tajante respondió: "A Fernández -Fernández no la voto".