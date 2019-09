Sol Pérez cruzó a Milei por su "falta de respeto" contra Nito Artaza

Sol Pérez volvió a cruzar a Javier Milei, luego de que el economista tuviera una repudiable reacción contra el referente radical Nito Artaza en Intratables, y aseguró que "cuando alguien tiene razón no tiene necesidad de faltar el respeto".

"Esto es Milei, no se si ustedes están viendo algo que no vieron antes. Pero esto que vieron ayer es él", sostuvo la panelista, en el programa Involucrados, y opinó que "podes tener razón, podes discutí con alguien que piense distinto, pero siempre tenes que respetar. El tratarlo de nazi, de ignorante, de chorro, de burros, de idiotas, de boludos, todas esas palabras salieron de su boca, es faltar el respeto".

La modelo se indignó por los "economistas que se sientan en una silla y dan la solución mágica a todos los problemas políticos" y apuntó que "si es tan fácil lo hubiese hecho cualquiera. Nos están fallando como país".

"El se cree superior. No podes sentar a alguien a hablar de algo que se cree superior porque siempre va a querer hacerte sentir menos. Cuando alguien tiene razón y tiene argumentos válidos para lo que está diciendo no tiene necesidad de faltarle el respeto a la otra persona, de insultarlo", afirmó.

Y recordó el episodio que tuvo con el economista: "La cara de odio, de te voy a matar. A mi ya me lo hizo, me dijo chorra, que me iba a apuntar con un arma. Me dice ignorante y tan capo no es".