El violento cruce entre Javier Milei y Nito Artaza: "Chorro"

El economista Javier Milei y el ex senador Nito Artaza protagonizaron una fuerte discusión en el programa Intratables por la delicada situación económica que atraviesa la Argentina. En medio de la furia, en la pelea se gritaron "chorro" y "fascista".

Los protagonistas intercambiaron sus visiones sobre la situación económica actual y la política económica que debería aplicarse para resolver la crisis del país. Las acusaciones no pararon de cruzar y ante el comentario de Artaza de que Milei "no sabe nada de política", el economista respondió: "Yo no soy chorro, por eso no se de política".

Artaza se refirió a los desafíos que tendrá por delante quien asuma el gobierno en diciembre, y consideró que “el gran desafío va a ser buscar un mercado de capitales propios”. “Va a ser una aspiradora de sueños los intereses del Fondo Monetario y de la deuda que se tiene. Tenemos que prepararnos para que el nuevo Gobierno enfrente esto. Seamos reales, porque ya no hay margen para esto”, planteó Artaza.

En esa línea, habló sobre la opinión del liberal Javier Milei, quien estaba sentado en otra mesa. “Vos sabés que yo a Javier (Milei) le puedo producir un espectáculo, pero no creo que sea con políticas más neoliberales que se salga de la crisis. Por lo menos una regulación razonable tiene que haber”, consideró. “Respeto su teoría neoliberal pero no la comparto”, agregó el ex senador.

Frente a esto, Milei reaccionó de manera efervescente y dijo: “Hablar de neoliberalismo es de ignorantes, el liberalismo viene de libertad, no es de nueva libertad o vieja libertad. Si él me acusa a mi desde su lugar de neoliberal, sos un fascista, sos un nazi o sos un comunista”, lanzó Milei.

Ante esto Nito Artaza le pidió seriedad y le dijo “el humorista soy yo”. Frente a esto, Milei explotó: “Yo no sé de economía, pero vos tampoco sabes nada de política ni de sentido común". “¿Cómo voy a saber de política si soy un tipo honesto? Yo no soy chorro, por eso no sé de política, porque no soy chorro” mientras golpeaba la mesa.