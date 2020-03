Silvina Luna fue centro de las críticas el pasado lunes. Es que la modelo (quien se autoaisló debido a que padece insuficiencia renal desde hace más de una década y es inmunosuprimida por corticoides) se filmó junto a su empleada doméstica trabajando con barbijo en plena emergencia sanitaria por el coronavirus.

Y tras el repudio generalizado, Luna respondió con un descargo aún más lamentable que la situación exhibida: "Hoy expuse mi situación de salud. Tratando de tirar una buena. Pero nunca falta la gente que interpreta las cosas de otra manera. Cuestionan el barrio donde vivo, mis hábitos, si tengo empleada doméstica, etc. Soy una mujer independiente".

"Me la banqué siempre sola y hago con mi dinero lo que se me antoja. Con respecto a norma, ella decidió venir y lo hizo con barbijo por elección propia y precaución mutua. Ni ella ni yo estamos en cuarentena obligada", agregó la ex participante de Gran Hermano, mediante una historia de la red social Instagram.