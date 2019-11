Sergio Lapegüe hizo campaña por el oficialismo de Boca al aire en TN y cruzó a los hinchas que no quieren a Daniel Angelici

Las elecciones en el Club Atlético Boca Juniors se llevarán a cabo el próximo ocho de diciembre. De hecho, hay tiempo hasta la noche de este miércoles para definir las listas. Es ahí donde el papel que jugará (o no) Juan Román Riquelme es fundamental. En tanto, parece que un reconocido socio del 'Xeneize' comenzó a dejar en claro cuál es su postura delante de los micrófonos. Sí, Sergio Lapegüe hizo campaña por el oficialismo al aire de TN.

El conductor del ciclo matutino de este canal enfatizó en los supuestos logros económicos bajo la gestión de Daniel Angelici, quien será representado por Christian Gribaudo en los comicios. "Me mandaron un informe con todas las cosas que hicieron, y es realmente impresionante. Hablo a nivel económico, con los pibes más chiquitos, con Boca Social. Los nuevos predios para entrenar", enfatizó el conductor de Todo Noticias.

A su vez, Sergio cuestionó a los fanáticos azules y oro que le recriminan al oficialismo no haber podido lograr ni un torneo internacional bajo su mandato: "Pero el socio dice: 'me falta la Copa'. ¿Es increíble, no? Lo deportivo tapa todo. El único equipo que tiene superávit es Boca. Pero claro, 'flaco, no ganaste una Copa'. Es tremendo".