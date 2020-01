Se cumplen cuatro años del encarcelamiento de Milagro Sala

La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, cumple este jueves cuatro años detenida y subrayó que "volvería a hacer" lo que hizo porque "hay que cubrir la necesidad del otro", aunque aclaró que su "objetivo nunca fue competir con el Estado".

"Volvería a hacer lo que hice porque estoy convencida de que hay que cubrir la necesidad del otro. La gente está esperando que los dirigentes le resuelvan los problemas. Lamentablemente, hay muchos dirigentes que no le resuelven el problema al otro, pero sí el propio. Lo que más extraño, ahora que estoy encerrada en mi casa, y lo que más extrañaba en la cárcel es la militancia", sostuvo la dirigente social.

Mientras tanto, en el Obelisco, miembros de su agrupación realizaban un acampe para reclamar su liberación junto con la de otros "presos políticos". En una entrevista con Página 12, Sala remarcó que el objetivo de su organización "nunca fue competir con el Estado" y aclaró que hacían "todo en función de las necesidades: casas, piletas, escuelas, fábricas de ladrillos".

A cuatro años de su detención, primero en el Penal de Alto Comedero y desde 2018 en su casa del barrio capitalino de Cuyaya, Sala cuestionó al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y aseguró que vive "un hostigamiento permanente" de parte del mandatario radical.

"No siento que esto sea una competencia política. Es un odio visceral que siente hacia mi persona. Un odio que no entiendo: él actúa como si yo le hubiese sacado algo de él. Y yo nunca le saqué nada. Ni siquiera protagonismo. El que me hizo viral con lo que me hizo fue él. Y no tiene límites", subrayó.

Consultada respecto a la posibilidad de recuperar la libertad, la líder de la Tupac Amaru remarcó que tiene "mucha" esperanza y agregó: "Me gustaría que se termine la agonía, la de mis compañeros también. Somos rehenes de la política opositora".

Por otra parte, lamentó "haberle dedicado tanto tiempo a la organización y poco a la familia" y concluyó: "Lo peor de estos cuatro años es que me trataron como un objeto. Y saber que pasan cosas afuera que no podés solucionar desde adentro. Los que te quieren no quieren que te enteres, pero te enterás igual".

Milagro Sala cumple una condena de 13 años de prisión por la comisión del delito de asociación ilícita, de acuerdo al fallo del Tribunal en lo Criminal N° 3 de Jujuy en el marco de la causa denominada "Pibes villeros".