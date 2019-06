El periodista oficialista Daniel Santoro confirmó que irá a declarar el próximo 25 de junio a las 11 en la causa por supuesto espionaje ilegal por la que está detenido el falso abogado Marcelo D'Alessio.

Lo hizo antes del ciclo de entrevistas organizado por el Grupo Clarín en el auditorio del Muse de Arte Latinoamericano de Buenos Aires.

"Sí, me voy a presentar como corresponde", afirmó ante un periodista de la radio FM La Patriada. "Voy a presentar mi defensa como corresponde y por una cuestión de respeto se la tengo que presentar a él", dijo Santoro.

Sobre el fiscal Carlos Stornelli, Santoro defendió su postura "rebelde" de no ir a declarar. "Esa es la decisión del fiscal que él considera que esta protegiendo la causa de los Cuadernos".

Además, evitó opinar sobre la denuncia que se tramita ante el juez Alejo Ramos Padilla en el Consejo de la Magistratura. "No conozco la causa en el Consejo debería leerla", manifestó.

En su defensa aseguró: "He ejercido el periodismo profesional y he respetado el secreto profesional de las fuentes y no he tenido una actitud dolosa. Dejame que se lo explique al juez", cerró.