San Juan: realizaron el tercer aborto no punible en la provincia

El aborto no punible se encuentra despenalizado por el Código Penal en el artículo 86, inciso, que justifica la no punibilidad de la interrupción del embarazo ante determinadas circunstancias, por ejemplo, en caso de violación. Esto es lo que ocurrió por tercera vez en los últimos 14 meses en San Juan; y una vez más, hubo un intento fallido por parte de los grupos "pro-vida" de evitar que se produzca el aborto.

Esta vez fue una nena de 12 años, quien quedó embarazada luego de haber sido víctima de violación por parte de un vecino de 30 años, el cual quedó detenido. Todo habría comenzado por el reiterado acoso sexual y finalizado en la concreción del delito. Como resultado del aberrante hecho, la nena quedó embarazada y lo ocultó hasta que – con dos meses de gestación- su mamá se dio cuenta de lo que estaba sufriendo.

No pasó mucho tiempo para que la madre de la víctima le solicitara al Quinto Juzgado Civil la interrupción del embarazo no deseado. Cuando un grupo pro-vida se enteró de la inminente medida, presentó un recurso de amparo para detenerlo, pero no lo logró. El juez Carlos Collado rechazó el pedido y le dio lugar al aborto. Pese al total hermetismo, en la mañana de este miércoles se confirmó la práctica del mismo en el Hospital Guillermo Rawson.

Este es el tercer caso de aborto no punible por el que atraviesa San Juan. El primero fue escandaloso y terminó con detenciones y la imputación de un delito ajeno al de origen contra médicos que están a favor de “las dos vidas”. Sucedió en medio de un escándalo y varias agrupaciones se alzaron para apoyar a los médicos, aunque hubo un sector que no lo hizo. Entendían que la víctima tenía 14 años y que era una nena con retraso madurativo que había sido violada por un sujeto que quedó preso.

En abril de este año, otro hecho aberrante se ganaba la portada de los diarios. Una nena de 11 años fue violada y embarazada por su padrastro mientras su mamá dormía. El hecho se descubrió porque la menor ocultaba bajo abultados abrigos su estado avanzado de gestación. Con más precaución, la Justicia sanjuanina actuó de manera precisa y transmitió detalles de la compleja situación que llevó a firmar el aborto no punible.