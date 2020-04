San Juan: cómo es la vuelta al trabajo de varias actividades esenciales durante la cuarentena

Luego de que el Gobierno Nacional firmara la reactivación de varias actividades en el país, San Juan dispuso sus propias normas teniendo en cuenta que en esa provincia no hay circulación viral. Con sólo dos casos confirmados y sin casos sospechosos sobre este domingo, Uñac presentó el nuevo protocolo con cuatro puntos que difieren al resto del país, pensados por su situación.

En ese contexto, desde este lunes comenzará a regir el decreto provincial N°570, en base a las Decisiones Administrativas tomadas por el Ejecutivo Nacional; esto implica que en San Juan se reactivará la obra privada, los oficios de interés doméstico (plomería, jardinería y mantenimiento de piletas), la actividad comercial con delivery y online, y la exploración minera.

En estos cuatro puntos mencionados, hay un protocolo específico que respalda la medida sostenida por el gobierno sobre el distanciamiento social y la responsabilidad sanitaria para evitar contagios. "Soy consciente que es difícil la situación, pero estoy profundamente agradecido de lo que entre todos los sanjuaninos hemos logrado ser una de las provincias que pudo contener el contagio y sostener la menor cantidad de casos positivos. Eso nos permite seguir creciendo en el equilibrio entre la salud y lo económico", fueron las palabras de Sergio Uñac al pedir que no rompan la cuarentena.

A este grupo de medidas que se suma a la llamada "cuarentena administrada", se le suma otra norma que entrará en vigencia este lunes: el uso obligatorio del tapaboca para los lugares concurridos y cerrados, comerciales y administrativos. También, para transitar en el trasporte público. “El uso del cubreboca es una recomendación para todos los sanjuaninos, pero es obligatorio para todo tipo de atención pública o privada. Creo que todo lo que hemos logrado lo debemos cuidar; creo que lo mantendremos si entre todos somos prudentes, responsables y respetuosos del cumplimiento de las normas provinciales y nacionales”, dijo el mandatario.

Cómo será la nueva "normalidad": dos metros de distancia y sin grupos de riesgo

Como parte del distanciamiento social obligatorio, el Gobierno de San Juan estipuló en todos los casos una distancia de al menos 2 metros entre personas. A ese se le suma la prohibición de visitar a personas vulnerables como los mayores de 65 años, los bebés y las personas con sistemas inmunológicos comprometidos.

En caso de usar el transporte público, desde este lunes rige la obligatoriedad de hacerlo con barbijos o tapabocas, ascender y descender por la puerta trasera, sentarse en lugares distanciados; la unidad de transporte no puede trasladar más de 20 personas, por eso el gobierno dispuso que las empresas reforzaran las unidades en horarios de mayor fluidez.

Asimismo, se establecieron nuevos horarios para la atención al público, telefónica u online en algunos rubros. En el comercio, por ejemplo, se dispuso el horario de 10 a 16, pero sin atención al público en locales. El cliente deberá comunicarse telefónicamente o por sistema electrónico y deberá proveer la mercadería a domicilio. A los propietarios de locales se les recomendó contar con el personal presencial indispensable para la labor, que deberá cumplir con el distanciamiento social de 2 metros, más el uso de barbijos. Además, debe contar con las disposiciones higiénicas protocolares asegurando los elementos necesarios para cuidar la salud. También se recomienda el trabajo remoto para el personal que pueda realizarlo.

Los supermercados y farmacias deberán atender de 8 a 20 de lunes a domingos, con los resguardos sanitarios correspondientes. En el caso de delivery podrá extenderse hasta las 23. En este caso, en el que las personas podrán dirigirse hasta el local, se permite el ingreso de un cliente a la vez, si el local no cuenta con espacio físico suficiente, manteniendo la distancia de 2 metros con el personal de atención al público. Si el local es grande, se permitirá el ingreso del 50% de la ocupación total, cumpliendo con el uso de los tapabocas y respetando la distancia social. Se les pidió a los locales que, en lo posible, revisen la temperatura de los clientes y les proporcionen alcohol en gel; en el caso de que se presente una persona con más de 37°5, no podrá ingresar al local. Se le sugirió a los sanjuaninos que, en la medida de lo posible, no utilicen dinero en efectivo sino más bien, pago electrónico o con tarjetas de crédito o débito bancario.

Si algún trabajador en cualquier de los negocios habilitados registra algún síntoma respiratorio o compatible con coronavirus, el empleador estará obligado a llamar al 107. Los locales deberán proporcionar elementos de higiene, mantener limpia cualquier tipo de superficie, especialmente los baños.

La actividad industrial tendrá una franja horaria de 8 a 18, de lunes a viernes, con al menos dos turnos laborales

Los cuentapropistas también están exceptuados desde este lunes. En los rubros de plomería, albañilería, jardinería, electricidad, arreglos de gas, paisajistas, decoración de interior, carpintería, podrán dirigirse a los domicilios que requieran de sus servicios con los recaudos correspondientes a higiene y seguridad, controlando su temperatura corporal y pulverizando la ropa y el calzado con desinfectantes. En lo posible, el empleador deberá proveer descartables y ropa de trabajo, cuyo lavado correrá por su cuenta. La tarea se realizará con barbijo o cubreboca, y con la debida distancia social.

La empresa deberá reorganizar su actividad para que los trabajadores tengan circulación mínima con trayectos cortos. Los empleados deberán almorzar en el lugar, en un espacio sectorizado y preparado especialmente para respetar las medidas de seguridad.

En el caso de la actividad minera que comenzará a efectuarse, en el campo de la proyección, exploración y producción, deberán seguir las medidas epidemiológicas implementadas a nivel mundial. En el caso de los trabajos en alta montaña, la empresa deberá coordinar acciones sanitarias con el estado por el aislamiento y traslado de las personas con síntomas compatibles con coronavirus, articulando las medidas de prevención para no dar lugar a esos casos. Quedan exceptuados del trabajo en esos lugares, las personas mayores de 60 años, embarazadas o que transiten tratamientos por enfermedades respiratorias, cardiacas o inmunodeprimidos. Para estos casos se realizará actividad remota a través de teleconferencia y plataformas web.

Por último, en el caso de la obra privada, la empresa contratista deberá presentar su protocolo de trabajo ante las autoridades del Ministerio de Obras y solicitar su aprobación. La empresa deberá presentar la declaración jurada de Covid-19, que detalle el listado de trabajadores que prestar servicios y luego, capacitarlos en los protocolos de emergencia sanitaria. Tal como en los casos mencionados, los trabajadores deberán contar con la seguridad e higiene correspondiente para su cuidado, deberá manejarse con indumentaria de resguardo personal (máscaras protectoras, mamelucos, etc) y controlarse la temperatura diariamente. Ante cualquier caso sospechoso, se deberá informar al 107. Dentro de la construcción, se les prohibió a los trabajadores los juegos de contacto, salivar al suelo, tocarse los ojos, la boca o la nariz con las manos, compartir mates, vasos, toallas o elementos personales, generar reuniones grupales, no fumar, entre otros puntos.