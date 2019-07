Rozitchner comparó al kirchnerismo con la dictadura y se deshizo de elogios a Majul

El asesor presidencial Alejandro Rozitchner comparó a las críticas que recibieron algunos intelectuales que firmaron una solicitada a favor de la reelección de Macri con las desapariciones y torturas ocurridas durante la dictadura militar.

El filósofo habló de esa cuestión en el programa de Luis Majul por A24, a quien no tuvo reparos en elogiar por sus "investigaciones" sobre la "mafia sindical", palabras que el periodista oficialista devolvió con una enorme sonrisa al aire.

En referencia a las críticas que recibieron algunos intelectuales que aparecieron en la solicitada. Rozitchner pidió "no estar obsesionados con los que no queremos que ejerzan su mala influencia". Y remarcó: "Mucha gente no se anima a decir que va a votar a Mauricio porque le pueden decir cosas. Antes era peor, te secuestraban".

Y remató: "Esa misma fuerza, la del Proceso, es la que te insulta si firmas una solicitada que no te gusta".