Roly Serrano a Plager: "En la época de Cristina no se veía lo de ahora: la gente sufre mucho"

El actor Roly Serrano afirmó que cada vez trabaja más en teatro, cine y televisión, sin embargo no le alcanza para pagar todos los impuestos.

"Estoy en mi mejor momento profesional, hago teatro, televisión, cine y no me alcanza", sostuvo.

"No me alcanza, porque las producciones no pueden pagar lo que pagaban antes", afirmó Serrano.

El actor, figura estelar en la exitosa serie El Marginal, además afirma que antes no se veía en las calles tanta miseria como ahora.