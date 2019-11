Rodolfo D'Onofrio fue lapidario con Mauricio Macri y respaldó a Alberto Fernández

Rodolfo D'Onofrio criticó duramente la gestión de Mauricio Macri. En diálogo con El Destape Radio, el presidente de River se mostró optimista con el discurso de Alberto Fernández en la UIA, donde estuvo presente, y aseguró que Argentina "es como tener un paciente que tiene todos los índices mal".

"Le dio esperanza a los industriales de generar consenso económico y fijar políticas de Estado. Lo más importante que escuché es que la relación con Brasil tiene que ser muy buena, fue un discurso muy interesante porque vamos a terminar con la grieta", enfatizó el dirigente deportivo, y agregó: "El problema del ajuste es que siempre lo hacen los mismos. No se puede hacer un ajuste para que la gente no pueda comer, no tenga trabajo. Coincido con el planteo de Alberto, me parece que tenemos que buscar algo diferente y cumplir con las obligaciones que tiene el país con crecimiento y producción".

"Yo política partidaria no hice nunca. Cuando termine en River, me voy a comprometer. Estoy expresando como ciudadano lo que siento. Voy a dedicar mi tiempo, hay que colaborar en sentido de unidad y ayudar a que los argentinos volvamos a estar unidos"

En clara referencia a los índices negativos que deja el gobierno de Cambiemos, D'Onofrio enfatizó sobre la necesidad de ayudar al bolsillo de los que menos tienen: "El ciudadano dijo 'me hiciste muchas obras alrededor, pero de las puertas para adentro estoy mal'. Las industrias de las puertas para adentro no fabrican, los negocios no venden. Hay que buscar que de las puertas para adentro empiece a funcionar todo".

"Hablemos del déficit de educación, de hambre, de justicia, los pocos que tienen mucho y los muchos que no tienen nada. Le está pasando a Sudamérica. Fijate Chile, los índices eran maravillosos, todo bárbaro, pero la distribución está mal. Vos no podés seguir creciendo y no distribuyendo. La clave está en las pymes, en las industrias. Cuando crecen, hay más trabajo", sentenció el presidente de River.

Por otra parte, D'Onofrio se refirió al futuro de Marcelo Gallardo, quien este jueves dará una conferencia de prensa y posiblemente anuncie novedades: "Gallardo es libre de decidir lo que quiera, hasta ahora siempre eligió quedarse. Si Marcelo ve que tiene proyectos se va a quedar".