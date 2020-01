Rodolfo D'Onofrio afirmó que River sufrió durante la presidencia de Mauricio Macri y le dejó un mensaje a Alberto Fernández

Rodolfo D'Onofrio aseguró que River "sufrió estos cuatro años de Macri". El presidente del 'Millonario' arremetió contra la gestión del referente de Cambiemos y manifestó que bajo su mandato hubo "un poder desmedido desde el lado de Boca". Estas declaraciones, publicadas en Olé, también tuvieron un mensaje de ánimo dirigido hacia el actual Jefe de Estado: Alberto Fernández.

"No quiero hablar mucho del pasado, pero River sufrió estos cuatro años de Macri. ¿Por qué los sufrió? Porque hubo un poder desmedido desde el lado de Boca. El ejemplo es por qué River no está en la AFA: no es que no quiso, a River lo sacaron; o el hecho de que los partidos de Eliminatorias no se jugaran más en la cancha de River y sí en la de Boca. No nos escucharon protestar por eso. Aunque, sin duda, el poder estaba muy de un solo lado. Y cuando decíamos que debíamos tener la guardia alta, había que tenerla. Y la tuvimos", enfatizó D'Onofrio.

"¡Yo no siento ningún alivio! Que Macri no esté más en Boca, perdón, en la Argentina, hace a la Argentina, que es un tema más importante que Boca o no Boca"

A su vez, el presidente de River le dejó un mensaje positivo a Alberto Fernández y espera que la República Argentina se ponga de pie en esta nueva etapa: "De una vez por todas, tenemos que cambiar cómo se ha encarado el país hasta ahora. Ojalá lo haga Alberto Fernández y toda su gente y podamos volver a vivir en una Argentina más ordenada y con futuro para nuestros hijos".