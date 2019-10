Roberto Lavagna desestimó ser ministro después del 10 de diciembre: "Presidente o nada"

El candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, fue terminante sobre la posibilidad de que sea ministro en un eventual gabinete de Alberto Fernández: “El 10 de diciembre voy a ser Presidente o nada”.

No obstante, el economista aclaró en Radio La Red y AM 990: “Eso no significa que el espacio político al que pertenezco no esté dispuesto a sentarse en una mesa de diálogo; hace un año que venimos hablando de formar un gobierno de unidad nacional”.

El líder de Consenso Federal aseguró además que se sintió incómodo en el debate realizado el domingo pasado en Santa Fe porque no contribuyó a diluir la fuerte polarización electoral que existe entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos.

“Es preferible un formato un poco más flexible, con tiempos distintos”, planteó.