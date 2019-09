Ricardo Alfonsín destrozó a Carrió

El dirigente radical Ricardo Alfonsín estalló contra Elisa Carrió y la criticó duramente. Fue luego de confirmar su acercamiento a Alberto Fernández.

"A Carrió no la entiendo realmente, me cuesta entenderla", arrancó el histórico dirigente radical e hijo del ex presidente de la UCR.

En diálogo con C5N, dijo: "Es una mujer que no admite la posibilidad de equivocarse y que lo que se le ocurre simplemente por el hecho de que es verosímil lo dice".

Además, Alfonsín destacó sobre la diputada y referente de Cambiemos: "No comparto la manera de hacer política de ella".

Y cerró el tema sobre el anterior alejamiento de Lilita de la UCR: "Ella se fue del partido porque ningún radical en el fondo tiene esa manera de hacer política".