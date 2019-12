Resumen de la semana: Del paraguas para la sequía al DNU de Macri sobre testigos protegidos

Termina otra semana trepidante en la que no tuvimos lluvia de inversiones pero tampoco Pobreza Cero, es decir, una de cal y otra de arena. Además, como bien lo explicó el breve ministro Hernán Lacunza, “El remo fiscal iba más lento que el remo monetario, el bote no avanza, empieza a girar en redondo y cuando viene una tormenta o una sequía, nos agarra sin paraguas.” Que una sequía nos agarre sin paraguas es sin duda una calamidad inesperada pero la buena noticia es que ya no debemos subir el Aconcagua en barco, ni tenemos el auto en la banquina, ni debemos demoler nuestra casa para contar con buenos cimientos o padecemos termotanques más grandes que nos dan agua más fría. Esperemos que el ministro se sume al proyecto de Macrópolis, una isla en la que los ex funcionarios macristas puedan seguir ejerciendo sus talentos sin el riesgo de gobernar. Sería una pena privarnos de sus analogías.

Gracias a los medios serios de Bolivia nos enteramos que Jeanine I, Emperatriz del Beni, Terror de los ateos, marquesa de Potosí, Defensora de las Santos Evangelios, tigresa de los Llanos, Zarina de Cochabamba, Hoguera de los agnósticos y Presidenta autoproclamada del Séptimo Día, a la vez que manda a liquidar a los manifestantes también ama a las mascotas, otra noticia alentadora. Desde esta columna saludamos a Jeanine I la Magnánima y recomendamos a los manifestantes y opositores bolivianos que se disfracen de pichichos si no quieren ser pasados por las armas.

Según nuestros medios serios, al haber logrado unificar la bancada peronista y permitir que Alberto Fernández cuente con quórum propio en el Senado, Cristina estaría “avanzando” sobre él e incluso sobre el Ejecutivo. Volvió la Escribanía y yo con estas mechas.

En otro capítulo de nuestra #JusticiaFabioZerpa de máxima creatividad, la Cámara Federal revocó el procesamiento del banquero Jorge Brito a pesar de la confesión del testigo Alejandro Vandenbroele, confesión que sí alcanzó para procesar a Ricardo Echegaray e incluso para condenar a Amado Boudou. El caso nos recuerda el de Paolo Rocca, CEO y accionista de Techint, que según la causa de los Cuadernos ignoraba que sus gerentes pagaban coimas con plata de su empresa para beneficiarlo. Al parecer, cuanta más riqueza y poder logran acumular nuestros empresarios, menor es la responsabilidad legal que les toca. Como la curación por las gemas, es sólo cuestión de fe.

Por otro lado, el Tribunal Oral Federal 2 definió no hacer lugar al pedido de la defensa de Cristina Kirchner de televisar su declaración indagatoria en el marco de la causa que investiga la obra pública durante su gestión. Como señaló Graciana Peñafort: “Despues de años de fantasear con CFK declarando, en el banquillo de los acusados, resulta que ahora no la quieren mostrar.”

Cuando se discutió sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios, la Corte Suprema “dispuso que la audiencia se podía transmitir por TV. Y entonces todo el mundo pudo ver la falta de argumentos de Clarín. Lo razonable que era ley. Y el Estado ganó el caso.” Es comprensible que nuestra justicia federal no quiera cometer el mismo error dos veces.

Según Peñafort, “Los jueces no se animan a mostrar lo que CFK tiene para decir: es un juicio en el que la defensa no pudo presentar ninguna prueba.” En realidad, cuando las convicciones son sólidas no se requiere de pruebas.

Por último, el Gobierno creó por DNU la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados, con autonomía funcional y autárquica, iniciativa denunciada por la Cámara Federal de Casación. Luego de 4 años en el poder y a una semana de dejarlo, Cambiemos se dio cuenta súbitamente que el invento de los arrepentidos no debía permanecer en la órbita del Ejecutivo como hasta ahora sino contar con plena autonomía (según algunos trascendidos la idea del Gobierno era traspasar la responsabilidad de los testigos a TN, “para simplificar la operatoria judicial”, pero a algunos asesores letrados les pareció un poco mucho).

Todo lo que quieran pero ya no le tenemos miedo al censista.

Imagen: un cosmonauta de La Cámpora se prepara para recuperar el PBI robado del ARSAT (cortesía Fundación LED para el desarrollo de la Fundación LED).