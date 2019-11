Resumen de la semana: Del helado del pistacho a un incendio en el PAMI

Termina otra semana trepidante en la que no tuvimos lluvia de inversiones pero tampoco Pobreza Cero, es decir, una de cal y otra de arena. Además, como bien lo explicó el presidente en una amena charla por Instagram: “mi gusto preferido de helado es el pistacho”. Es siempre bueno conocer el gusto de helado de nuestros presidentes, algo que los gobiernos menos preocupados por las mayorías suelen olvidar. Por suerte no es el caso del de Cambiemos.

Durante la charla con sus seguidores, el todavía presidente también contó que se vio obligado a vetar la resolución referida al protocolo para los abortos no punibles de su renunciado secretario de Salud porque fue una decisión “inconsulta”. Al parecer, las cosas ocurren pese a él, del mismo modo que pasan por la Secretaría de Legal y Técnica y la Jefatura de Gabinete sin que nadie lo sepa. En todo caso, la maniobra tuvo la doble virtud de mandar un mensaje claro hacia su electorado más reaccionario, el que lo ovacionó durante su gira despedida, a la vez que le daba una salida honrosa al otrora ministro y hoy ex secretario Adolfo Rubinstein, quien avaló la política de Salud de su gobierno- la falta de vacunas, de anticonceptivos, de insumos, de reactivos para detectar HIV e incluso de medicamentos para el tratamiento- y hoy renuncia saludado por Diana Maffía y otras almas de cristal como un funcionario “excelente”.

Luego de presentar su renuncia, el ex secretario de Salud afirmó: “Tuve como una de mis máximas prioridades la ampliación de los derechos”. Ocurre que ampliar los derechos requiere primero restringirlos; un poco como pasa con la pobreza, que para reducirla primero es necesario aumentarla.

En todo caso, como explicó el incansable Gustavo Noriega: “Uno de los efectos de la radicalización de la discusión (en parte culpa de los sectores “verdes”) fue que se dificultaran las causas de aborto legal que ya existían previas a la discusión.” Al parecer, la dificultad del acceso al aborto sería culpa de quienes militan por su legalización, no de quienes- como el presidente que votó Noriega- revocaron el protocolo de aborto no punible. El paradigma de la pollerita corta llevado a las políticas públicas.

Según el vesátil senador Miguel Pichetto, jefe de la bancada opositora hasta hace unos meses y hoy ferviente oficialista, “hay una fuerte injerencia, intervención y financiamiento venezolano-cubano con grupos radicalizados de desestabilización en la región”

Es notable como dos países con tantos problemas internos consiguen sin embargo articular en la región tantas puebladas, para retomar un término que parece gustarle a Santiago O´Donnell.

Santi O'Donnell me dice que es pueblada, Silvia Mercado opina que si no va un militar como presidente no es golpe y el canciller Faurie afirma que "las FFAA están haciendo algunas medidas de diálogo." Para mí que todavía no es golpe. https://t.co/Aprq9oEuwp