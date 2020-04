Quiénes son los "intelectuales" que firmaron con Macri la solicitada contra el gobierno por el coronavirus

El expresidente argentino Mauricio Macri firmó un documento donde critica al Gobierno actual de Alberto Fernández y afirma que avanza el populismo por la pandemia del coronavirus. Juntó al mandatario que gobernó los últimos cuatro años y ubicó al país en los niveles de desarrollo más bajos, firmaron intelectuales, empresarios y ex funcionarios de Cambiemos entre los que se destacan el escritor de derecha Mario Vargas Llosa, el ex presidente español José María Aznar, la ex ministra Patricia Bullrich, el negacionista Darío Lopérfido o el empresario Alejandro Roemmers.

El documento se titula "Que la pandemia no sea un pretexto para el autoritarismo", cuestiona las medidas sanitarias que adoptó el gobierno de Alberto Fernández y afirma que las políticas de cuidado tomadas "restringen indefinidamente libertades y derechos básicos".

Un repaso de quiénes son los intelectuales macristas que firmaron el documento:

- José María Aznar: ex presidente de derecha del gobierno de España. Modificó la política exterior española y se acercó a Estados Unidos e Inglaterra. Respaldó todas las invasiones del gobierno de George Bush luego de los atentados en Nueva York y Washington. Se jacta de haber dejado el gobierno con "la derecha unida".

- Mario Vargas Llosa: escritor peruano y ex candidato a presidente de su país con poco respaldo. Lobbista de fundaciones y empresas ultra liberales. Gran crítico de las ideologías que fomentaron la unidad latinoamericana por parte de Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Evo Morales, Lula, etcétera. Íntimo amigo de Mauricio Macri.

- Alejandro Roemmers: empresario del sector de los laboratorios. Una de las fortunas más importantes de Argentina. Vinculado a los Panamá Papers como dueño de empresas off shore.

- Marcos Aguinis: referente ineludible de los intelectuales que respaldaron al macrismo antes y durante el poder. Asiduo participante de programas de TN desde donde criticó fuertemente al kircherismo comparándolos con el nazismo.

- Darío Lopérfido: ex funcionario de Fernando de La Rúa y Mauricio Macri. Negacionista de los desaparecidos durante la última dictadura militar.

- Roberto Chachanosky: periodista y economista ultra liberal con gran protagonismo en las redes sociales. Consultor de empresas privadas. Frecuente participante de programas en medios con vínculos con el macrismo. Columnista del diario La Nación.

- Alberto Benegas Lynch (h): economista ultra liberal. Amigo y referente de José Luis Espert y del mediático Javier Milei. De hecho fue quien le pidió a Espert que abandone su carrera presidencial para no restarle votos a Mauricio Macri.

- Manuel Tagle: empresario y millonario cordobés. Dueño del Cordoba Golf Club donde Macri pasó varios días jugando a su deporte favorito. Propietario de un country de altísimo nivel donde también se hospedó el ex presidente.