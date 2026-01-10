Independiente vs Alianza Lima: cuando juegan y como ver en vivo el primer amistoso del Rojo

Independiente debuta en el año y comienza su aventura en la Serie Río de la Plata enfrentando a Alianza Lima en el primero de tres amistosos de pretemporada. El torneo se disputa en Montevideo, Uruguay, y reúne a algunos de los equipos más importantes de Sudamérica. El Rojo afronta este certamen en plena etapa de renovación tras finalizar undécimo en la Liga Profesional Argentina 2025, mientras que el equipo peruano llega con la misión de pulir detalles de cara a la fase previa de la Copa Libertadores.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa: cuándo juegan Independiente y Alianza Lima, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Independiente y Alianza Lima?

El Rojo enfrenta a los Blanquiazules este sábado 10 de enero a partir de las 21 de Argentina. El escenario será el estadio Parque Viera de Montevideo en el marco de la Serie Río de la Plata 2026. La transmisión estará disponible a través de ESPN Premium en Argentina y Disney+ via streaming.

Independiente atraviesa una etapa de transición. El equipo de Avellaneda cerró el año 2025 con un balance discreto y ahora busca armar una base sólida para la nueva temporada. La dirección técnica apostó por la llegada de Ignacio Malcorra, volante que viene de tener un gran paso por Rosario Central, quien se suma como una de las caras nuevas del plantel. Por el lado de las bajas, el Rojo oficializó las salidas de Joaquín Blázquez, Nicolás Freire, Diego Fernández Cedrés y Federico Mancuello.

El contexto deportivo del club no es el mejor. Independiente quedó undécimo en la tabla anual de la Liga Profesional Argentina tras un pésimo Torneo Clausura y necesita recuperar identidad futbolística. Estos amistosos en Montevideo serán fundamentales para que el entrenador pruebe variantes tácticas, observe el estado físico de los jugadores y defina el once titular de cara al inicio del campeonato local. La falta de competencia oficial hace que cada partido de pretemporada cobre mayor relevancia para ajustar detalles colectivos.

Alianza Lima, por su parte, llega con un objetivo claro: prepararse para la fase previa de la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Pablo Guede viajó a Uruguay con una plantilla de jerarquía y la incorporación confirmada de Luis Advíncula, lateral derecho con experiencia internacional que se integrará en los próximos días al grupo. Los Blanquiazules iniciaron su exigente pretemporada pensando en la Liga 1 peruana y el certamen continental, por lo que estos encuentros representan una oportunidad para probar diferentes sistemas y dar rodaje a los futbolistas.

La baja confirmada en el equipo peruano es Kevin Quevedo, quien sufre una lesión y no podrá disputar estos amistosos importantes en Montevideo. Aún así, Alianza Lima cuenta con Paolo Guerrero como referente de ataque y Carlos Zambrano como líder defensivo, dos futbolistas de vasta trayectoria que le aportan experiencia y carácter al plantel. El esquema de Guede prioriza la solidez defensiva y las salidas rápidas al ataque, con Guerrero como punto fijo en el área rival.

El historial entre ambos equipos no es extenso, pero este tipo de enfrentamientos amistosos suelen ser equilibrados. Independiente jugará con el plus de representar al fútbol argentino ante un rival internacional, mientras que Alianza Lima buscará mostrar su poderío y medir el nivel de su plantel renovado. Más allá del resultado, ambos equipos priorizan sumar minutos, ganar ritmo de competencia y llegar de la mejor manera posible al inicio de sus respectivas ligas locales.

Formaciones probables de Independiente y Alianza Lima

El Rojo formaría con un 4-4-2 clásico. Rodrigo Rey sería el arquero titular. En defensa, Luciano Barros por derecha, Fernando Closter y Nicolás Freire como dupla central, y Facundo Zabala por izquierda. El mediocampo tendría a Felipe Loyola y Tomás Parmo como volantes centrales, con Ignacio Malcorra por izquierda y Luciano Cabral por derecha. Arriba, Santiago Montiel y Enzo Taborda conformarían la dupla de ataque en este primer ensayo de pretemporada.

Alianza Lima plantearía un 4-2-3-1. Guillermo Viscarra ocuparía el arco. La línea defensiva estaría compuesta por Mateo Antoni por derecha, Carlos Zambrano y Renzo Garcés como centrales, y Miguel Trauco por izquierda. En el doble pivote jugarían Jesús Castillo y Alessandro Burlamaqui. Más adelante, Fernando Gaibor como mediapunta detrás del tridente ofensivo conformado por Eryc Castillo por derecha, Gaspar Gentile por izquierda y Paolo Guerrero como referencia de área.

Independiente: Rodrigo Rey, Luciano Barros, Fernando Closter, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Luciano Cabral, Felipe Loyola, Tomás Parmo, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Enzo Taborda. DT: Julio Vaccari.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Mateo Antoni, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Alessandro Burlamaqui; Eryc Castillo, Fernando Gaibor, Gaspar Gentile; Paolo Guerrero. DT: Pablo Guede.

Independiente vs Alianza Lima: Ficha técnica