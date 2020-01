Quién es Martín Marinucci, el nuevo presidente de Trenes Argentinos

Martín Marinucci es el nuevo presidente de Trenes Argentinos. La entidad ferroviaria es una sociedad estatal y controla las líneas Belgrano Sur, Mitre, Roca, San Martín, Sarmiento, Tren de la Costa y ramales en el interior del país, entre otros.

El flamante titular de la entidad ferroviaria es licenciado en Administración de Empresas, profesor en el Instituto de Formación Docente y Técnica San Agustín, ex director del Organismo de Control de la Energía Eléctrica (OCEBA), ex director regional del IOMA, ex coordinador técnico de la Subsecretaría de Coordinacion del Ministerio de Salud de la Nación, y concejal desde el 2013 en el HCD de Morón, entre otros.

Hoy al mediodía asumió como nuevo presidente de Trenes Argentinos Operaciones, tras ser proclamado por la Asamblea de accionistas de esta sociedad ferroviaria. "Haremos hincapié en la reactivacion del sistema troncal ferroviario, implementando las acciones necesarias para garantizar un servicio público eficiente, ágil y seguro", afirmó Marinucci, quien destacó asimismo la confianza depositada por el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni.



Marinucci fue referente del kirchnerismo en Morón y luego fue un aliado del líder del frente Renovador, Sergio Massa, hasta la actualidad. Así, el tigrense logra colocar a otro hombre suyo al sector de Transporte, luego de la designación de Meoni como ministro de esa cartera.