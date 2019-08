Por qué Alberto Fernández no adelantó su Gabinete: su anécdota con Néstor Kirchner

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, señaló que no anuncia quiénes integrarán su gabinete porque no quiere que "desgasten a nadie" y relató una particular historia con Néstor Kirchner.

"no quiero que desgasten a nadie. Si yo te nomino a vos, va a haber miles de personas criticándote", explicó Alberto en una entrevista con Oscar Gonzalez Oro en Radio 10.

Y detalló su respuesta con el relato de una anécdota con Kirchner: "Me juntaba como siempre a las 7.45 con Néstor. Y estaba enojado por las cosas que decían los medios. 'Es todo mentira, mienten mucho, me voy a mi casa', le dije. Entonces Néstor me paró y me preguntó: '¿Cuántos Jefes de Gabinete hay en el país?' Vos me estás cargando, le respondió. Y me dijo: 'No, respondeme'. Uno, le dije. Yo. Y me respondió: '¿Y cuántos quieren ser Jefe de Gabinete? Ahí está el problema".