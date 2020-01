Policías interrogaron a un periodista por hablar con Diego Lagomarsino y le hicieron pasar un mal momento

Tras el resurgimiento del caso Nisman por cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento, Diego Lagomarsino es una de las voces más buscadas. Es en esta lógica que el periodista Agustín Gulman pasó un incómodo momento cuando fue interrogado por dos policías de civil luego de hablar con quien se encuentra procesado como cómplice de la muerte del fiscal.

"Recién estuve conversando en la esquina de Niceto Vega y Humboldt unas palabras con Diego Lagomarsino. La redacción de Big Bang News es a pocos metros y cuando regresaba me pararon dos oficiales de la Policía de civil para pedirme el DNI y mis datos. Oscuro es poco", describió el periodista, en su cuenta de Twitter.

Luego, aclaró que "solo fue eso" y que hubo testigos de la secuencia, como un operador técnico de Radio con Vos. "En cuanto le dije a los policías de civil, uno de ellos muy joven, que era periodista, dejaron de hacerme preguntas", relató.

"En cuanto dejó de hacerme preguntas, le empecé a preguntar yo: quién era, de qué fuerza de seguridad, por qué me paraba. Llegó a decirme que se llamaba Sergio Méndez. Andá a chequearlo, ¿no? No me quiso responder más", finalizó Gulman.