Pésimo momento en Canal 9: bailarina se desamayó en vivo y debieron ir a un corte

Un mal momento se vivió en Canal 9 cuando una bailarina se desmayó en vivo luego de hacer una exigente rutina en el programa Tu Fabuloso Finde.

Cuando la música se detuvo y el baile se interrumpió, la bailarina se tomó el estómago y comenzó a tambalearse.

"¿Estás bien? no no está bien", alcanzó a decir la conductora del programa Verónica Varano que de forma rápida abrazó a la joven para que no se golpeara la cabeza.

"Levantale los pies, vamos a un corte, vamos a un corte", dijo rápidamente. Por el decidido accionar de Varano la joven no sufrió un problema mayor.