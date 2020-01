Luego del escándalo denunciado por Sergio Massa, quien afirmó que AYSA le derivaba tres millones de pesos mensuales a Boca para la invitación de periodistas a La Bombonera, en las redes sociales surgió un rumor que no cayó bien entre los hinchas. Es que Marcelo Palacios anunció la posible contratación de Arda Turan, experimentado futbolista de Barcelona y Twitter condenó la novedad: acusó a los periodistas de Boca de 'tapar' el negociado revelado por el Presidente de la Cámara de Diputados.

-Por que le pagaban guita de Aysa a los periodistas para ir a ver a Boca?

-Quieres saber la aterradora verdad...

O prefieres creer la bomba de humo de que Arda Turan quiere jugar en Boca??? pic.twitter.com/1Jc98KyeOD — Esteban Fulanito 🇦🇷🦅 (@EstebanFulanito) January 16, 2020

Según afirmó Palacios en TyC Sports, el mediocampista habría dado su visto bueno para jugar en el club de La Ribera y dejar al mismísimo Barcelona de España. Claro, las cuentas partidarias del 'Xeneize' reflejaron la novedad y muchos fueron los comentarios que aludieron a una posible 'cortina' para opacar lo denunciado por Massa.

Lo de Arda Turan a Boca es para que no se hable de AySA? 🤔 — LaGrondona (@LaGrondonaTwitt) January 16, 2020

"El incremento en la boleta de AySA figurará bajo el concepto "Salario de Arda Turán", afirmó, en tono jocoso, una de las cuentas en la que se tomó repercusión del asunto. Por otro lado, se preguntaron: "¿Lo de Arda Turan a Boca es para que no se hable de AYSA?". De no pasar a algo concreto, este rumor quedará encasillado en un concepto no muy feliz para Boca.