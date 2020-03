Pedro Cahn: “Esperamos que haya aumento de casos de coronavirus”

El director científico de Fundación Huésped, Pedro Cahn, habló sobre el trabajo que está realizado junto al Ministerio de Salud para controlar y combatir al coronavirus y subrayó que “la situación en Argentina sigue siendo de contención” al reiterar que “son 19 casos importados”. En tanto, admitió que esperan que haya un aumento de los casos con el correr del tiempo.

En diálogo con El Destape Radio, el infectólogo informó un cambio en la lista de países sobre los que hay que tomar recaudos: “A China, Corea, Japón y Corea del Sur hemos incluido toda Europa y Estados Unidos” y ante la llegada de turistas que se fueron a vacacionar por aquellos países: “Esperamos que haya aumento de casos de coronavirus”.

En ese sentido, Cahn remarcó que “la cosa con el coronavirus no cambia mientras sean casos importados. El tema es cuando empieza a haber casos locales” y reiteró que “para no tener un caso local las personas que hayan viajado a los países con coronavirus deben quedarse en sus casas 14 días”.

“Está claro que el coronavirus en el 80% de los casos es una enfermedad molesta pero leve, pero el 20% es peor y en personas mayores. En los mayores de 80 años la tasa es del 15% y en los menores del 0,2%”, detalló.

Asimismo, el médico subrayó que “hay gente que tiene formas muy leves de coronavirus y no consulta al médico” y señaló que “los cuadros tienen fiebre, tos, dolor de garganta y dificultad para respirar, esos son los síntomas que deben alertar”.

““Si tienen síntomas está el 107 para llamar y evitar ir a las guardias. El barbijo no protege a las personas que no están infectadas, es solo para las que ya tienen síntomas para que no contagien a otras”, indicó Cahn para calmar la paranoia generada alrededor de este virus.