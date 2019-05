Paro general 29 de mayo: el editorial de Roberto Navarro sobre la medida de fuerza de la CGT

Mientras la Argentina le realiza el quinto paro general a Mauricio Macri desde su llegada a su Gobierno, el periodista Roberto Navarro dedicó su editorial a quienes fueron afectados por todas las políticas de Cambiemos.

Embed

EL EDITORIAL COMPLETO

"Veía un hashtag que decía “yo no paro” y usted preguntará por qué paramos. Porque no hay trabajo, porque hay despidos masivos, porque con lo que gano no me alcanza. Porque a los jubilados le bajaron el ingresos a la mitad. Porque el consumo de leche cayó un 30%, es decir que 3 de cada 10 pibes no toman leche. Por el hambre. Por la destrucción de la escuela pública. Por la deuda a 100 años. Por la fuga de la riqueza que generamos los trabajadores. Porque le sacaron la compus a los pibes. Porque les sacaron los remedios a los mayores. Porque sacaron el plan Argentina Sonríe. Porque sacaron el plan ProCreAr, porque sacaron el plan Progresar, para que también el pibe humilde pueda ir a la universidad. Porque cierran las escuelas en vez de abrirlas. Porque no puedo prender la estufa en invierno. Porque matan a los pibes en la calle. Porque nos censura. Por nuestros presos políticos. Porque le entregaron el Gobierno al Fondo Monetario Internacional. Porque entregan nuestros recursos naturales. Porque fumigan sus cosechas sobre nuestras escuelas. Porque nos robaron la ciencia. Porque nos robaron el CONICET. Por la vacuna de los pibes. Porque nos robaron nuestro derechos y porque nos quieren robar la dignidad, hoy paramos".