Paritarias 2019: Hugo Moyano no descartó un paro de transportes

El Secretario General del Camioneros, Hugo Moyano, se refirió al acuerdo de su gremio y señaló: "Hemos firmado una paritaria con el sector empresario pero el Gobierno, a través de Dante Sica, no lo quiere homologar". En el mismo sentido, anunció: "si no cumplen con la paritaria y el gobierno no la homologa no nos queda otro camino que un paro de transporte".

En declaraciones al programa “Habrá Consecuencias” por El Destape Radio, el líder sindical cargó contra el oficialismo. "El Gobierno quiere seguir con la política de hambre y eliminar derechos de los trabajadores", advirtió. Y puntualizó: “Esta política económica no le sirve a nadie más que a ellos, que se llevan la plata afuera".

Sobre la plataforma política rumbo a las elecciones, Moyano contó que "algunos inconveniente hubo en el armado de listas, pero nada para que no se siga con la voluntad de terminar con este gobierno".

Sobre la situación económica a futuro, el dirigente aseguró que "con el FMI hay que renegociar la deuda, siempre y cuando se ponga en práctica una política de que el pueblo no pase necesidades. Lo que históricamente hizo el peronismo" y advirtió que "con el FMI hay que hacer lo que hizo históricamente el peronismo: que los trabajadores estén mejor, consuman más, se genere trabajo y así salir adelante".

"Es un error garrafal lo que hizo Pichetto. Cada cual hace lo que dicta su conciencia, pero se va a arrepentir", aseveró Moyano. Y luego hizo alusión a un posible mandato de la fórmula Fernández-Fernández: "En un nuevo Gobierno los trabajadores tienen que estar sentados en la mesa donde estén los empresarios, los movimientos sociales, y plantear que el sacrificios los tienen que hacer todos". En el punteo de nombres, también hizo referencia a la postura del gobernador de Córdoba: "Schiaretti ha decidido no apoyar al Gobierno ni a la fórmula que nos puede sacar de esto. Eso es hacerle la política al Gobierno actual".

"Creo que se gana en primera vuelta. Estamos haciendo lo que no se hizo anteriormente, que es hablar con los trabajadores de política", señaló Moyano. Agregó que "con lo que pasó en estos años los trabajadores no se van a volver a equivocar" y concluyó en un pedido de unidad del movimiento obrero: "Todos tenemos la idea de que se logre la unidad de las Centrales de trabajadores. Vienen momentos difíciles, ya anunciaron que van por la reforma laboral".