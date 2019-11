Oscar Ruggeri destrozó a Independiente en Fox Sports y dijo que se fue del club porque sus hinchas "no alentaban"

Oscar Ruggeri, campeón del mundo con la Selección Argentina y actual panelista de '90 minutos de fútbol', emitido por Fox Sports, destrozó al Club Atlético Independiente. El 'Cabezón', quien dirigió al elenco de Avellaneda durante el año 2003 e hizo debutar en Primera División a Sergio Agüero, aseguró que renunció a su cargo por culpa de la hinchada: "Me fui porque no se podía soportar más. Ganábamos, hacíamos los goles y no gritaban. No alentaban".

RUGGERI: "CUANDO ESTABA EN INDEPENDIENTE, HACÍAMOS GOLES, GANÁBAMOS Y NO LOS GRITABAN, ASÍ QUE ME FUI"#90MinutosFOX - El Cabezón sostuvo que fue un error haber ido al "Rojo" ya que lo insultaban por "bilardista". Sin embargo destacó que es recordado por hacer debutar al Kun. pic.twitter.com/MtaKHWxLf4 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 27, 2019

"¿Qué estoy haciendo acá? Me fui", agregó el exjugador, quien lleva mucho tiempo como panelista de Sebastián Vignolo en el conocido programa deportivo. Luego de su frustrado paso por Avellaneda, Ruggeri dirigió diferentes clubes hasta culminar, por el momento, su ciclo en San Lorenzo. Esta experiencia ocurrió en el año 2006, siendo su segundo paso por el 'Ciclón' luego del período 1998-2001.

¿Cuántas veces fueron las que el Independiente del 'Cabezón' ganó? Apenas cinco veces en 14 jornadas. Las restantes se repartieron entre cuatro empates y misma cantidad de derrotas.