Oscar Parrilli denunció que hay "20 formadores de precios" que boicotean al Gobierno

El senador nacional del Frente de Todos Oscar Parrilli, denunció que hay "20 formadores de precios" que están haciendo "un boicot a la política económica" del Gobierno. "Hay un grupo de empresarios, este famoso círculo rojo, 20 formadores de precios de la economía argentina, a los que (el presidente) Alberto (Fernández) invitó a la Casa Rosada, salieron diciendo que iban a apoyar el plan contra el hambre, pero al otro día, cuando tuvieron que decidir, aplicaron un aumento absolutamente arbitrario e irracional", sostuvo el legislador nacional.

Y lanzó: "Yo lo tomo como un boicot a la política económica de Alberto Fernández, porque no hubo aumentos de tarifas, de salarios, no ha variado el dólar". En diálogo con La 990, el ex director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) denunció que con esos incrementos "están afectando seriamente el poder adquisitivo de los sectores más populares".

El senador nacional se expresó así luego de la aprobación del proyecto de ley de sostenibilidad de la deuda pública, que habilita al Poder Ejecutivo a llevar a adelante la negociación con los acreedores. Recientemente, el gobierno relanzó el plan Precios Cuidados y lanzó la Tarjeta Alimentar, para ayudar a abastecer de alimentos al segmento más vulnerable de la población.

El lanzamiento de la Tarjeta no estuvo exento de complicaciones: el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, denunció maniobras de algunos comercios que obligaban a los consumidores a gastar todo, algo que no está establecido en el programa.