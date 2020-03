Oficial: la Organización Mundial de la Salud declaró el coronavirus como "pandemia"

Finalmente, es oficial: la Organización Mundial de la Salud declaró el coronavirus como una pandemia. "Hemos realizado la evaluación de que COVID19 puede caracterizarse como una pandemia", reveló en conferencia de prensa.

Se trata de Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, quien ante las dudas globales salió a confirmar el peor panorama. "En las últimas dos semanas, el número de casos de COVID19 fuera de China se ha multiplicado por 13 y el número de países afectados se ha triplicado. Ahora hay más de 118,000 casos en 114 países, y 4,291 personas han perdido la vida", contó.

“Podemos esperar que el número de casos, de decesos y de países afectados aumente” en los próximos días y semanas, agregó Adhanom. “Estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción”, subrayó.

"Pandemia no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente. Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva a sufrimiento y muerte innecesarios", afirmó hoy en la conferencia de prensa el director de la OMS.

Y agregó: "Describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS de la amenaza planteada por este coronavirus. No cambia lo que está haciendo la OMS, y no cambia lo que los países deberían hacer". "Nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus. Y nunca antes hemos visto una pandemia que pueda controlarse al mismo tiempo. La OMS ha estado en modo de respuesta completa desde que nos notificaron los primeros casos", aseguró.

QUÉ SIGNIFICA QUE SEA PANDEMIA

Se llama pandemia (del griego "pandemos, que significa "todos/pueblo") a la propagación mundial de una nueva enfermedad, según la OMS. Se trata de que la población del mundo entero probablemente estará expuesta a esta infección y potencialmente una proporción de ellos se enfermaría, dijo el lunes el Dr. Mike Ryan, director ejecutivo de la OMS del Programa de Emergencias de Salud de la agencia.

La OMS indica que para que pueda aparecer una pandemia se necesita que aparezca un virus nuevo que no haya circulado previamente y por lo tanto no exista población inmune a él; que el virus sea capaz de producir casos graves de enfermedad; que el virus tenga la capacidad de transmitirse de persona a persona de forma eficaz.

¿Diferencias entre pandemia, epidemia y endemia? La infección endémica está presente en una zona de manera permanente, en todo momento durante años y años. Una epidemia es un aumento de casos seguido de un punto máximo y, luego, una disminución (como por ejemplo con gripes de cada año: en otoño e invierno aumentan los casos, se llega a un máximo de infecciones y después disminuye). Y la pandemia es una epidemia que ocurre en todo el mundo más o menos al mismo tiempo.