Ofelia Fernández criticó a la nueva colimba del Gobierno nacional

La precandidata a legisladora porteña por el Frente de Todos, Ofelia Fernández se refirió al “Servicio Cívico Voluntario en Valores” impulsado por el gobierno y señaló que "mientras cae año tras año el presupuesto educativo y aumentan en 0% las becas PROGRESAR, hacen un evento donde se muestran miles de jóvenes que no pueden acceder al trabajo, es escandaloso".

En diálogo con el programa “Navarro 2019” en El Destape Radio, la ex presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini advirtió que "ahora que salió el padrón definitivo estamos viendo cuánto nos cagaron y cuánto no con el no empadronamiento de les jóvenes". Del mismo modo, indicó que "mi generación creció al calor de la expansión de derechos hasta el punto de naturalizarlos prácticamente al haber tenido esa experiencia por lo que transformar el sentido común nos parece natural" y puntualizó que "vengo de la juventud organizada, no de la academicista ni cheta, vengo de una juventud irreverente que no quiero aceptar". "Es una generación que piensa con otros valores, que tiene empatía, que piensan en los otros y en las otras", resumió.

Por otra parte, advirtió que "no me sorprende el pedido de impunidad para Daniel Santoro, pero cuando nosotros pensamos en problematizar la Justicia saltan a decir cualquier cosa" y concluyó que "es imposible construir un feminismo aislado del resto de las injusticias".