Notero de A24 fue agredido por militantes macristas y Eduardo Feinmann estalló en vivo

Un periodista de A24 fue perseguido por una militante macrista que a los gritos intentó criticar al Grupo América mientras realizaba la cobertura de la marcha en las afueras del Congreso de la Nación.

Mientras el cronista realizaba la transmisión en vivo durante la movilización en repudio al proyecto de ley de Solidaridad Social propuesta por el oficialismo en el programa de Eduardo Feinmann, una mujer se le acercó violentamente.

En el abordaje le preguntó irónicamente si Daniel Vila era el dueño del canal de noticias y le aseguró que era "íntimo" de Sergio Massa, el diputado del Frente de Todos.

El movilero le aclaró que sí, que era el dueño y cruzó a la mujer por "decir estupideces". "A mi no me empujes", gritó la manifestante y el periodista enojado aseguró que "no estaba bien de la cabeza".

En medio del caos, muchos presentes gritaron "traidores" frente a la cámara, en referencia al Grupo.

Frente a esto, Feinmann sostuvo: "Es muy impresionante. Cuando le ponés la cámara y el micrófono, porque le ponés la cámara y el micrófono. Cuando no mandás el móvil porque no mandás el móvil. Ponganse de acuerdo. Hay gente que no la entiendo".