Sebastián 'Pollo' Vignolo lo reconoció. No es sólo hincha de All Boys, equipo que pelea por la permanencia en la Primera Nacional. También simpatiza por un club de Primera División que es de los más importantes en la Superliga. El dato revelador fue contado en 90 minutos de fútbol, programa que el 'Pollo' conduce. Sin embargo, y pese a los rumores, el equipo mencionado por el relator no fue Boca.

“Yo me hice hincha de Independiente relatando la Sudamericana”, enfatizó Vignolo, en el momento exacto que el 'Pollo' y su panel hacían alusión a la pérdida de la pasión que va en paralelo con la carrera del periodista.

La competencia a la que hizo alusión Vignolo fue aquella que el 'Rojo' logró ganar bajo la dirección técnica de Ariel Holan. Ese equipo jugaba realmente bien al fútbol y logró conquistar los ojos de quienes no precisamente tenían cariño por el club de Avellaneda. Y, al parecer, el 'Pollo' fue uno de los atrapados.