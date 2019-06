Natalia Zaracho, la cartonera que cruzó a Pichetto: “Se triplicó la gente que viene a los comedores populares”

Natalia Zaracho, la cartonera que le escribió una carta abierta a Miguel Ángel Pichetto, relató que quedó muy enojada con los dichos del candidato a vice de Macri: “Claramente lo dice una persona que vive con muchos privilegios”.

En diálogo con el programa “Habrá consecuencias” de El Destape Radio, Zaracho relató: “Me tocó de chica salir a cartonear. No porque quise, no fue una decisión mía, fue una decisión política que no tomamos”. “En 2001 salimos a cartonear de forma individual, comida y cualquier cosa. Luego nos fuimos organizando y conquistando derechos”, agregó.

Asimismo aseguró: “Estos personajes como Pichetto son los que nos siguen excluyendo de tener un trabajo digno. Les interesa que desaparezcan los pobres” y “donde el Estado no está presente nosotros nos seguimos organizando. Por ejemplo, tenemos una guardería para todo el horario que estamos trabajando”.

En ese sentí, Zaracho aseveró que los cartoneros son “los excluidos del Siglo XXI” y que el gobierno quiere “esconder la pobreza que hay en el país hoy” y que “Se triplicó la gente que viene a los comedores populares”.

Todo comenzó cuando en el Senado se discutió acerca de la ley de software. El senador Miguel Ángel Pichetto se metió en el cruce entre Juan Grabois y Marcos Galperín y dijo: "Ojalá haya muchos 'Mercado Libre' y menos cartoneros", lo que causó que la cartonera Natalia Zaracho, de CTEP, le contestara a través de una carta en su cuenta de Facebook: "Eso sólo puede decirlo alguien que tiene una casa calefaccionada, alguien que nunca se preguntó cómo hacer para darle de comer a sus hijos".