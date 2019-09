Nancy Dupláa advirtió que “la gran herencia del macrismo es el miedo y el odio”

La actriz Nancy Dupláa opinó sobre la crisis económica y política del gobierno de Mauricio Macri y advirtió sobre la “pesada herencia” que dejará la gestión de Cambiemos.

"Es un tembladeral. Me preocupa mucho. La gran herencia del macrismo es el miedo y el odio. Los sueldos cada día valen menos y millones de argentinos ni siquiera tienen trabajo. Es una degradación total”, aseveró la artista en diálogo con Tiempo Argentino.

Asimismo, consideró que “con un Gobierno de Alberto se va a poder salir” pero aclaró que “se va a necesitar tiempo, esfuerzo y que acompañen muchos sectores”.

“Alberto es un gran político y un comunicador. Habla con todos y ese es el camino para bajar los decibeles y trabajar por el bien de todos los argentinos", enfatizó.

Sobre la victora del Frente de Todos en las PASO, la actriz comentó: "Sabía que Alberto iba a ganar. Pero no me imaginé que con tanta contundencia. Así que primero festejó mi deseo y después mi ego: "¡¡¡Te dije que íbamos a ganar!!!" (risas). Me da felicidad que no somos cualquier país. Estos periodos de neoliberalismo hambreante cada vez duran menos. La gente se informa mejor. Los derechos adquiridos en los años previos al macrismo nos fortalecieron”.

“Más allá de que los grandes medios de información ocultan y tergiversan. Pero cada vez duran menos este tipo de gobiernos. Las urnas lo dejaron claro", analizó Dupláa.