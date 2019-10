Nai Awada sufrió la derrota de Mauricio Macri, fue a lo de Mariano Iúdica y explotó en llanto por presiones

Nai Awada, sobrina de Mauricio Macri, rompió en llanto en el programa Involucrados, conducido por Mariano Iúdica, por defender al oficialismo y aseguró que llevar el apellido de Awada (el mismo de Juliana, la esposa del presidente) es un "quilombo".

“¡No puedo más, fue un fin de semana horrible!”, dijo Nai Awada, y rompió en llanto durante un programa en vivo, al contar que durante los últimos días recibió muchas agresiones de gente querida por ella, por apoyar a Mauricio Macri.

Luego explicó que por más que ella haya decidido exponerse y apoyar al Gobierno, estaba cansada: “Más que macrista, soy una persona. La verdad es que siento mucha presión, no pensé que iba a generar tanto quilombo que de una opinión, más que nada de colegas o gente que quiero no tengo ganas de vivir tantas agresiones”.

“Yo soy Awada, es un quilombo lo que vivo”, dijo, y agregó: “No aguanté mas. Ayer puse la mejor cara para ir al estreno de la película de Fede Bal, pero no aguanto tanta presión, soy una piba súper sensible. Tengo 25 años y es mucha la agresividad que recibo, quiero de dedicarme a actuar, no soy candidata a diputada”.

La actriz y ex participante del Bailando siempre defendio al kirchnerismo a pesar de ser la sobrina de la primera dama Juliana Awada. Sin embargo, desde hace un par de meses hasta esta parte, la hija de Alejandro Awada cambió de opinión.

“El domingo fui a votar contenta, el sábado estuve con mi familia y después vino una catarata de agresiones de gente que quiero”, dijo, luego de que se conocieran los resultados de las elecciones que dieron por ganadora a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.