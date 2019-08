Nai Awada: “Hay mucha gente que se avergüenza decir que votó a Macri”

La actriz Nai Awada relató lo difícil que se volvió su vida desde que hizo público su apoyo al president Mauricio Macri aunque aclaró que “no” es “macrista”.

En el programa de Intratables, la sobrina de la primera dama, Juliana Awada, sostuvo: “Siento que está demasiado fuerte la guerra y somos personas. A mi me miran con otra cara”.

Contó, asimismo, que el jueves “un grupo de cinco jóvenes me empezó a decir de todo en el subte de que era una panqueque y me asusté de verdad. Estaban muy agresivos”.

“Igual quiero aclarar que no soy macrista. Esta Bueno aclarar que porque uno apoye a un gobierno, no es fanático. Estoy eligiendo esto no porque sea macrista. Es complicado ser macrista en la calle”, aclaró.

Y se sinceró: : “Hay mucha gente que se avergüenza decir que votó a Macri”.