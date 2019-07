Murió De la Rua: un ex funcionario de la Alianza culpó a Alfonsín por la crisis del 2001

La muerte del ex Presidente Fernando De la Rúa trajo consigo recuerdos de la historia reciente, más precisamente de los atormentados 19 y 20 de diciembre que culminaron con la renuncia del ex mandatario.

Nicolás Gallo fue ministro de Infraestructura y Vivienda y Secretario General durante la presidencia de Fernando De la Rúa y, además de trabajar junto a él en la gestión, lo acompañó en la terraza hasta que subió al helicóptero

En una entrevista exclusiva con el noticiero central de La Nación +, reflexionó sobre aquel día: "Gran parte del partido radical no lo acompañó para nada. Si el Dr. Alfonsín, jefe absoluto del partido radical, hubiese levantado una voz de que no se hacía eso, se acababa el fracaso. No de un gobierno sino de la política. Porque el problema era político". E insistió: "Si Alfonsín hubiese hablado, De la Rúa no caía".

"Cuando De la Rúa es informado de que Carlos Maestro, dirigente radical y senador, había anunciado previamente su renuncia desde el Congreso, él dijo que si el partido no lo acompañaba, no quedaba otra salida", contó Gallo.

También explicó que además de un interés político, algunos empresarios presionaban para que se produjera el alejamiento de De la Rúa. "Había muchos empresarios que estaban endeudados en dólares, en una economía donde reinaba la Convertibilidad. Exigían la quiebra del sistema para que, luego de terminar con la convertibilidad y devaluar de semejante manera, su deuda se termine licuando", argumentó Gallo.

Durante la entrevista, el ex funcionario se refirió a aquel recordado episodio en el que De la Rúa se subió al helicóptero, y cuestionó el hecho de que una medida cautelar sugerida por el Ejército se haya tergiversado al punto de convertirse en una imagen de cobardía: "Tuvo que irse en un helicóptero por razones de seguridad. No podía salir en un auto, la situación en la calle era ingobernable. Quizás no pensamos que luego la imagen iba a servir para que todo el mundo piense que huyó en el helicóptero".

"De la Rúa fue un hombre que jugó todo su prestigio y toda su fuerza para la democracia y la república. Fue casi un civilista, un ciudadano por excelencia", concluyó.